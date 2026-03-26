Dal 29 marzo al 5 aprile, il Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta è pronto ad ospitare la 26esima edizione dell’Open della Disfida “Trofeo Lapietra”. La suggestiva cornice di Palazzo della Marra ha ospitato questa mattina la presentazione del Challenger Atp da 100mila euro di montepremi, tra i primi appuntamenti sulla terra, in vista dei tornei prestigiosi di Montecarlo, Roma e Parigi. Bisognerà trovare l’erede del 23enne ceco Dalibor Svrcina, vincitore della passata edizione. E i nomi dei partecipanti iscritti al torneo sono di assoluto spessore, per un evento che andrà a coniugare qualità, esperienza e talento.

«Ci saranno tanti giovani promettenti ma anche tanti “vecchi” di valore come Marco Cecchinato, che negli ultimi due mesi sta ottenendo ottimi risultati che gli ha ridato una classifica eccellente. Ad uno che è stato numero 16 al mondo – dice il direttore del torneo, Enzo Ormas -. Poi ci sarà Sumit Nagal, l’indiano che ha avuto un exploit negli ultimi due anni raggiungendo la posizione 50 in classifica. Qualche acciacco lo ha frenato ma ora sta tornando al meglio, come si evince dalle prestazioni di questi giorni a Napoli. Ci sarà anche il ritorno di Dalibor Svrcina, che dopo la vittoria dello scorso anno è entrato nella top 100 e recentemente è stato sconfitto dal nostro Sinner. Con le wild card daremo spazio alle promesse Federico Bondioli nel tabellone principale e Jacopo Vasamì nelle qualificazioni. Sabato mattina andremo a completare il quadro degli inviti, che potrebbero rivelare altre sorprese».