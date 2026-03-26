Pubblichiamo il comunicato stampa del Barletta in seguito al ricorso dell’Afragolese respinto dalla Corte Sportiva d’Appello per i fatti avvenuti nel match disputato il 22 febbraio 2026 e che avevano coinvolto il giocatore campano Torassa e quello barlettano Malcore:

«La S.S.D. Barletta 1922 comunica che, con decisione adottata in data 26 marzo 2026, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale – III Sezione ha respinto il reclamo proposto dalla A.S.D. A.C. Afragolese in relazione alla gara disputata il 22 febbraio 2026. Il provvedimento conferma integralmente quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, sancendo la piena regolarità dell’incontro e la correttezza dell’esito maturato sul terreno di gioco.

La società accoglie con soddisfazione la decisione degli Organi di Giustizia Sportiva, ribadendo la propria fiducia nel rispetto delle norme e delle procedure previste dall’ordinamento federale. La S.S.D. Barletta 1922 considera pertanto definitivamente conclusa la vicenda».