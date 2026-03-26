Non c’è pace per Barletta a causa del forte vento di queste ore. Dopo il palo della luce caduto in via Alvisi e che ha colpito un’auto in transito, in città si registra anche la caduta di due alberi. Il primo in via dei Pini, a ridosso dell’IPSIA “Archimede”: danneggiata la recinzione e parte della struttura scolastica. Il secondo è venuto giù in via Enrico Fermi, colpite un’auto parcheggiata in strada e un furgoncino. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Il comune di Barletta ha disposto la chiusura del cimitero e dei giardini del castello.