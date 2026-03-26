È morta questa mattina, nell’hospice “Don Uva” di Bisceglie, Flora Rinella, 48 anni, investita lo scorso 16 febbraio sulla litoranea di Levante di Barletta. La donna, dog sitter molto conosciuta in città per il suo amore e la dedizione verso gli animali, viveva da sola ed era sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno, soprattutto quando si trattava di amici a quattro zampe, che accudiva con grande passione.

Secondo quanto ricostruito, la sera dell’incidente Flora stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale Regina Elena, in compagnia dei suoi cani, quando venne travolta da un’automobile. L’impatto fu particolarmente violento: il parabrezza del veicolo, sul lato del guidatore, rimase gravemente danneggiato. Il conducente si fermò immediatamente per prestare soccorso e allertare il 118 ma, all’arrivo dell’ambulanza, la 48enne era già priva di coscienza e presentava un grave trauma cranico. Trasportata in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria, venne ricoverata nel reparto di Rianimazione, dove i medici avevano mantenuto la prognosi riservata per tutta la durata della degenza. Successivamente era stata trasferita nell’hospice “Don Uva” di Bisceglie, dove è deceduta questa mattina. Sull’accaduto indaga la Polizia Locale, intervenuta subito sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.