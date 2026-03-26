Si sblocca dopo mesi di stallo il recupero dell’ex convento di Sant’Andrea. Il Consiglio comunale di Barletta ha approvato la convenzione che chiude il contenzioso con i proprietari dei locali e consente di far partire i lavori.
Il servizio.
Il Consiglio comunale di Barletta ha approvato la convenzione che chiude il contenzioso
Si sblocca dopo mesi di stallo il recupero dell’ex convento di Sant’Andrea. Il Consiglio comunale di Barletta ha approvato la convenzione che chiude il contenzioso con i proprietari dei locali e consente di far partire i lavori.
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