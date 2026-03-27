«Il risultato del referendum tenutosi nei giorni scorsi al di là dell’esito, che pure è importante per il funzionamento della democrazia italiana, ha prodotto talune evidenze essenziali». Così il Segretario regionale di Azione, Ruggiero Mennea.

«Un primo aspetto è l’aumentata affluenza alle urne attestatasi al 59% dei votanti, in aperta dissonanza con le più basse percentuali registrate sui referendum e sulle elezioni politiche precedenti. L’aumentata partecipazione popolare al voto è una buona, ottima notizia, che rivela come la democrazia italiana sia viva e partecipata nei momenti decisivi della vita pubblica.

Questa maggiore affluenza alle urne è dovuta, secondo l’unanime consenso delle agenzie demoscopiche a due novità assolute. La prima è l’aumento del voto giovanile e la seconda è il ritorno al voto degli “assenteisti” del passato che probabilmente non votavano perché si sentivano estranei alla logica dominante della politica e comunque disinteressati alla discussione politica. L’effetto di queste nuove posizioni si è fatto sentire pesantemente sul risultato finale. La partecipazione al voto è stata massima fra chi possedeva un titolo di studio alto e gli appartenenti al ceto medio italiano come professionisti, imprenditori e media borghesia. Il massimo della partecipazione si è riscontrata tra i giovani con un tasso di partecipazione al voto del 67% nella classe da 18 a 28 anni. L’astensionismo pari al 47% è prevalso nella classe tra i 29 e 44 anni. Una partecipazione più elevata rispetto alla media si è riscontrata nella classe dei votanti da 61 anni in su. Il risultato finale ha riflesso solo in parte la disciplina dei partiti. Hanno votato per il no il 3% dei Fratelli d’Italia, il 10% di Forza Italia e il 12% della Lega. Hanno votato per il si, in difformità alla posizione del partito, il 16% dei Cinque stelle, mentre per gli elettori di Italia Viva ed Azione il si ha raggiunto il 31% a fronte del 68 % che ha votato no.

Questi dati sono molto indicativi in riferimento alla potenziale crescita politica di Azione. In sostanza, se vogliamo crescere presso l’elettorato dobbiamo focalizzare la nostra attività verso i bisogni dei giovani, largamente ignorati dalle politiche di questi anni che hanno fatto prevalere gli interessi degli occupati e pensionati. E dobbiamo mirare al poderoso serbatoio dei voti degli “assenteisti” che non votano e che costituiscono la gran parte dell’elettorato dormiente che si limita ad osservare la scena politica senza intervenire. Questo significa recuperare l’attenzione dei giovani sfiduciati che, sentendosi abbandonati in patria, emigrano per trovare un lavoro e degli adulti che non si sentono attratti dalla politica perché giudicata “distante” dalla realtà d’ogni giorno. Questo sforzo culturale ed educativo deve mirare ad innalzare la conoscenza e la comprensione dei fenomeni sociali ed economici che si vanno sviluppando sotto i nostri occhi. Crediamo che solo una sfida culturale e conoscitiva che innalzi il dibattito politico, non sugli schieramenti o sulle contrapposizioni fittizie ma sui problemi essenziali del Paese come sanità, educazione, lavoro, innovazione, produttività, infrastrutture e capitale umano siano i fattori essenziali per la crescita del nostro partito e per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Senza questo sforzo culturale ed educativo sarà difficile riuscire a controllare la deriva economica e sociale che rischia di riportarci indietro negli anni. Questo lo dobbiamo realizzare non solo per Azione ma per l’Italia. Questa sarà l’analisi di partenza per confrontarci all’interno della direzione regionale del partito, convocata per martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.00», conclude il Segretario regionale Mennea.