Due richieste fatte nello stesso giorno alla Asl, ovvero il 23 dicembre del 2025, di cui una rimasta sulla carta senza nessuna comunicazione per chiarire la vicenda, all’altra invece è stato dato riscontro ma l’intervento per risolvere il problema non è convincente: la prima è quella della mensa aziendale dell’ospedale Mons. Dimiccoli di Barletta, utilizzata da dipendenti e parenti di degenti chiusa da circa due anni e mai riaperta; la seconda è la vicenda relativa a spazi da adibire a parcheggio delle auto riservati ai dipendenti della Asl Bat in servizio presso la nuova sede legale di Andria, in via Barletta.

“Abbiamo chiesto al commissario straordinario, la dottoressa Tiziana Dimatteo, sulla scorta delle giuste rimostranze del personale in servizio presso le sedi di via De Gasperi e di via Fornaci ad Andria, trasferito nei nuovi spazi di via Barletta, un ampio parcheggio per le loro automobili. Una richiesta che, riteniamo, essere in linea con quanto già garantito negli ospedali di Barletta, Bisceglie, Trani – spiega il dirigente sindacale territoriale della Funzione Pubblica Cgil Bat, Luigi Marzano – tenuto conto del fenomeno dei furti di auto nella Bat, il cui indice purtroppo è tristemente alto, e considerando anche che episodi di sottrazione di auto sono giù stati subiti in passato da alcuni lavoratori. Il riscontro della Asl però non convince perché l’azienda prevede l’autorizzazione all’utilizzo del parcheggio interno alla struttura di via Barletta ai soli dirigenti. Auspichiamo una soluzione diversa della problematica tramite la figura del Mobility Manager prevista da specifiche normative nazionali con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’uso delle auto private per gli spostamenti casa-lavoro”.

“Inoltre, per la prima questione quella cioè relativa alla chiusura degli spazi per la mensa al Dimiccoli, abbiamo chiesto e torniamo a farlo anche a mezzo stampa informazioni in merito: è prevista una riapertura? A due anni dallo stop non sappiamo quale sia la volontà della direzione e neanche lo stato dell’arte della vicenda in merito al superamento delle problematiche di natura amministrativa che hanno portato alla cessazione del servizio. La presenza della mensa aziendale a favore dei dipendenti, seppur lo ricordiamo senza alcun riconoscimento del buono pasto e pausa pranzo (nonostante i numerosi ricorsi legali intrapresi ed in itinere) riteniamo che sia un momento di condivisione che riscuote apprezzamento da parte di tutte le lavoratrici e i lavoratori della Asl Bat. Per tutte le ragioni sin qui elencate non possiamo non condividere le perplessità dell’associazione dei trapiantati ‘Alba’ che leggiamo sulla stampa oggi in merito alla umanità e all’accoglienza degli spazi”, conclude Marzano.