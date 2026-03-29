L’Amministrazione comunale di Barletta ha aderito alla “Giornata Nazionale della consapevolezza sull’endometriosi” del 28 Marzo.

L’obiettivo dell’iniziativa è accendere i riflettori su una patologia tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta e aiutare le pazienti affette da endometriosi affinché possano uscire dal buio e dal silenzio che le circonda. L’endometriosi è una patologia subdola della quale non si conoscono le cause e per la quale non esistono cure definitive. È fondamentale offrire un aiuto concreto nel percorso di informazione e sensibilizzazione sulla malattia, con lo sguardo puntato al futuro.

Per la circostanza la facciata del teatro Curci, uno dei simboli del patrimonio monumentale cittadino, è stata illuminata nelle ore serali di giallo, colore simbolo della giornata.