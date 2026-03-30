Pubblichiamo la nota stampa del senatore di Forza Italia Dario Damiani sulla inaugurazione a Barletta della tensostruttura affidata alla Nelly Volley:

«La riqualificazione della tensostruttura in zona Parco degli Ulivi non è solo un traguardo sportivo, ma è il simbolo evidente di una città che cresce attraverso la proficua collaborazione tra istituzioni e realtà associative. Vedere oggi questa struttura affidata agli amici della Nelly Volley e pronta a ospitare i nostri giovani sportivi è motivo di grande orgoglio. Quando l’amministrazione dialoga con chi investe passione e risorse nella crescita del territorio, strada che ho sempre fortemente sostenuto, i risultati arrivano e la collettività ne beneficia. Investire nello sport significa investire nel benessere sociale.

La Nelly Volley, a cui va il mio plauso per l’impegno costante in tale direzione, rappresenta un’eccellenza che da oggi ha una casa moderna e funzionale. Continueremo a lavorare affinché questo modello di sviluppo diventi la norma, potenziando la valorizzazione dello sport come pilastro educativo per le nuove generazioni».