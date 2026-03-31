Al teatro Curci di Barletta è andato in scena uno spettacolo che esalta i rapporti umani e mette al bando le tecnologie. Protagonisti sul palco i ragazzi del Teatro Nuovo insieme alla società del Barletta Calcio.
Il servizio.
Al teatro Curci di Barletta è andato in scena uno spettacolo che esalta i rapporti umani e mette al bando le tecnologie. Protagonisti sul palco i ragazzi del Teatro Nuovo insieme alla società del Barletta Calcio.
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