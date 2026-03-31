Si comunica che, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento di Protezione civile e Gestione Emergenze Puglia, a partire dalle ore 00,00 di oggi, martedì 31 Marzo, per ragioni cautelative e per le successive 24 ore e, comunque sino a cessata esigenza, è stata disposta la chiusura dei giardini Fratelli Cervi (giardini del Castello) e la chiusura al pubblico del Cimitero cittadino. Si raccomanda sempre alla cittadinanza di non frequentare le strade alberate e ogni altra area verde liberamente accessibile su tutto il territorio urbano.