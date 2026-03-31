Riceviamo e pubblichiamo una nota del senatore di Forza Italia Dario Damiani in merito alla odierna operazione della Polizia di Stato contro i furti di auto nel territorio della BAT:

«L’ennesima operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Procura di Trani, che ha portato oggi all’arresto di ben 15 soggetti dediti al furto e al riciclaggio di veicoli nel territorio di Barletta Andria Trani, è ulteriore dimostrazione della presenza dello Stato nella difesa dei beni dei cittadini da reati purtroppo ad amplissima diffusione che necessitano di strumenti di contrasto sempre più energici e puntuali. Esprimo il mio più sincero plauso agli agenti della Questura BAT e agli inquirenti per aver smantellato una vera e propria filiera criminale, capace di asportare fino a sette vetture nella stessa notte, alimentando così un mercato illecito che danneggia l’economia e la serenità delle nostre famiglie. I risultati odierni confermano che la strategia di potenziamento degli organici e delle tecnologie, da me fortemente sostenuta, sta dando frutti concreti. Per contrastare in maniera ancora più efficace questa piaga, il mio disegno di legge attualmente in esame al Senato punta a inasprire le pene e a introdurre aggravanti specifiche per chi commette furti di autovetture e ricettazione di componenti. Episodi come quello odierno evidenziano, infatti, l’urgenza di dare alle Forze dell’Ordine strumenti normativi ancora più incisivi per garantire indagini più capillari e certezza della pena. Continueremo a lavorare su ogni fronte, da quello legislativo a quello logistico sul territorio, per eradicare definitivamente questo fenomeno e restituire sicurezza ai nostri cittadini. Mi auguro di trovare in Parlamento convergenza unanime rispetto a questo obiettivo», conclude Damiani.