Piogge intense e forti raffiche di vento. Scatta l’allerta arancione su tutta la Puglia nell’intera giornata di domani primo aprile, per rischio idrogeologico e idraulico. Il bollettino della Protezione civile della Regione Puglia rimarca, infatti, il peggioramento delle condizioni metereologiche, che già oggi hanno coinvolto l’intera regione con copiose piogge.

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, che assumeranno carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni meteo saranno caratterizzati da piogge di forte intensità, temporali, forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolare attenzione è rivolta alla stabilità dei bacini idrici. Si attendono, infatti, significativi innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con il rischio concreto di inondazioni nelle aree limitrofe. Pertanto, la Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima prudenza, limitando gli spostamenti durante i fenomeni più intensi e monitorando i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti.

Sarà quindi una Settimana Santa caratterizzata dal cattivo tempo, perché le previsioni non sono clementi anche per giovedì 2 aprile. Ci sarà ancora un po’ di instabilità tra venerdì e sabato, poi il miglioramento dovrebbe essere più deciso per la domenica di Pasqua e per il lunedì di Pasquetta, con grande gioia degli amanti delle scampagnate e delle gite fuori porta.