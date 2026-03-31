I Draghi BAT escono sconfitti dalla gara d’andata dei quarti di finale contro il Rugby Rende, che si impone allo Stadio “Nicola Lapi” con il risultato di 12–22, frutto di 2 mete a 4. Un passivo che rende il cammino verso la semifinale più complicato, ma non preclude la possibilità di ribaltare il confronto nella gara di ritorno. La partita si è disputata in una splendida giornata primaverile, davanti a un pubblico numeroso e caloroso. L’avvio è favorevole agli ospiti: il Rende sfrutta al meglio le proprie occasioni e, nei primi 35 minuti, mette a segno tre mete, portandosi sul 17–0.

I Draghi reagiscono allo scadere della prima frazione: una bella iniziativa offensiva permette ad Alessandro De Santis di schiacciare la palla oltre la linea. La trasformazione di Nicola Mascolo accorcia le distanze e manda le squadre al riposo sul 7–17. La ripresa è caratterizzata da continui cambi di fronte e grande intensità. Entrambe le squadre rimediano un’ammonizione, restando in quattordici per dieci minuti. Al 20’ i Draghi riaprono la partita grazie alla meta di Savino Pilato, che vale il 12–17 e riaccende l’entusiasmo del pubblico.

Nel finale, però, il Rende trova la sua quarta meta, quella che spegne definitivamente le speranze di rimonta dei padroni di casa e fissa il risultato sul 12–22. Nonostante la sconfitta, i Draghi hanno mostrato carattere, determinazione e capacità di restare in partita fino all’ultimo. La qualificazione si deciderà nella gara di ritorno.

La sfida decisiva è in programma domenica 12 aprile a Rende, dove i Draghi si giocheranno l’accesso alla semifinale (andata e ritorno) contro la capolista Appia.