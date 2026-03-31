In occasione della Settimana Santa, al fine di tutelare il carattere sacro delle liturgie, sono state disposte, con ordinanza del Sindaco Cosimo Cannito, limitazioni alla diffusione di musica in tutti i pubblici esercizi nelle fasce orarie serali. In particolare, così come riportato nel dispositivo del provvedimento emanato dal primo cittadino, si ordina “a tutti i titolari delle attività commerciali nonché degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il divieto assoluto di emissioni sonore all’esterno dei locali e che le emissioni sonore prodotte all’interno dei locali non devono essere udibili all’esterno, esclusivamente nelle seguenti giornate e orari:

– Giovedì Santo (2 aprile 2026) dalle ore 19.30 alle 24;

– Venerdì Santo (3 aprile 2026) dalle ore 8 alle 23;

– Sabato Santo (4 aprile 2026) dalle ore 20 alle 23”.

Si invitano i titolari delle attività ad un comportamento responsabile nei giorni indicati. Le violazioni saranno soggette alle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti.