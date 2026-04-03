E’ tornato il sole, con un carico di entusiasmo e di partecipazione. Le cattive condizioni meteo sono ormai un brutto ricordo e sulla terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta è tornato il grande tennis. Questa mattina è cominciato il secondo turno del Callenger Atp “Trofeo Lapietra”. Saluta la Puglia l’esperto Marco Cecchinato che ha da rammaricarsi per il match perso contro il britannico Felix Gill. Alla fine l’ha spuntata l’inglese con il punteggio di 7/6, 6/2. Avanza ai quarti l’ucraino Vitaliy Sachko (testa di serie numero 5) che ha superato in due set (6/3, 7/6) il serbo Nerman Fatic. Bene anche l’austriaco Lukas Neumayer che ribalta i pronostici e s’impone su Toby Samuel (tds numero 3) per 6/3, 6/2.

«Abbiamo superato l’ostacolo della pioggia che ha condizionato non poco l’inizio del torneo internazionale. Per questo ringraziamo la struttura di Monte Falcone per aver messo a disposizione i campi al coperto dove si sono svolti i singolari del primo turno – commenta il direttore tecnico del challenger, Enzo Ormas -. Abbiamo subito perso per infortunio la testa di serie numero 1, Dalibor Svircina, ma la competizione si conferma per il buon livello tecnico. Fino a domenica sono in programma tante partite ed è difficile fare pronostici. Ci sono comunque ancora tanti italiani in gara. Approfittando del ritorno del sole, ci sarà anche tanto intrattenimento a bordo piscina del circolo».