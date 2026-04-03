Sono due gli italiani che parteciperanno ai quarti di finale della 26^ edizione del Challenger Atp “Trofeo Lapietra” di Barletta. Avanzano nel tabellone principale del torneo internazionale di tennis, sia Enrico Dalla Valle che Michele Ribecai, due piacevoli sorprese sulla terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen”. La wild card Dalla Valle ha superato in due set lo svizzero Remy Bertola (testa di serie numero 8): 7/5, 6/1 il risultato finale. Benissimo anche il lucky loser Ribecai che si è aggiudicato il derby tricolore con Andrea Guerrieri, con due parziali combattuti e terminati 6/2 e 6/4. Prosegue nel percorso barlettano anche il ceco Martin Krumich che ha eliminato in due set (7/5, 6/3) il francese Ugo Blanchet, numero 2 del seeding. Vita difficile per tutte le teste di serie del torneo, perché anche il belga Kimmer Coppejans ha avuto la meglio sull’estone Daniil Glinka (tds numero 4) per 7/5, 6/4. Il quadro dei singolari della sesta giornata di gare si è completato con la sconfitta dell’altro italiano Lorenzo Giustino (tds numero 7) ad opera del croato Mili Poljicak in tre set (6/3, 3/6, 6/2).

Programma intenso per la giornata di domani. In mattinata si disputeranno i quarti di finale, mentre nel pomeriggio sono in programma le due semifinali e la finale del doppio. Si parte alle ore con l’italiano Ribecai che affronterà il croato Poljicak, a seguire sempre sul campo centrale l’altro italiano Dalla Valle contro l’austriaco Neumayer. Alle semifinali e alla finale di domenica (ore 15) si accede con un ticket acquistabile online o presso la sede del circolo tennis di Barletta.