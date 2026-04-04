La Provincia di Barletta Andria Trani ha formalmente chiesto a Regione e Presidenza del Consiglio dei Ministri di riconoscere lo stato di emergenza di rilievo nazionale per il territorio a causa dell’eccezionale ondata di maltempo di questi giorni. La richiesta arrivata a seguito di una prima stima di danni che hanno interessato non solo strutture pubbliche ma anche private con numerosi fenomeni di dissesto, smottamento ed allagamento sia di strade statali, provinciali che comunali, producendo inoltre ingenti danni anche alle colture agricole. La BAT ha in dotazione una rete viaria di circa 540 chilometri è spiegato nella richiesta con circa il 50% di strade provinciali ad aver subito danni derivati da questi eventi atmosferici.

In particolare la stessa Provincia ha chiesto l’accesso alle provvidenze economiche previste nel codice di Protezione Civile sia per lo stesso ente che per i comuni colpiti che, in caso di approvazione, potrebbero anche intervenire in modo urgente e derogando ad alcune norme per mettere in sicurezza alcune situazioni complesse.

La richiesta arriva praticamente al termine di quattro giornate di piogge intense, di fiumi esondati e di tanti disagi provocati soprattutto su strade e campagne.