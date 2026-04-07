Attimi di paura questa mattina in via dei Pini, alla periferia di Barletta, dove un incendio è divampato all’interno di un box situato nel piano interrato di un condominio. Ad innescare il rogo è stata un’autovettura parcheggiata all’interno del box.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma il bilancio parla di cinque persone intossicate dai fumi della combustione, che si sono rapidamente propagati. Tra i coinvolti ci sono quattro adulti e una bambina, le cui condizioni sono comunque state giudicate di lieve entità dai sanitari intervenuti sul posto.

Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi ai locali adiacenti e messo in sicurezza l’intera area, ed il personale del 118: che ha prestato le prime cure agli intossicati. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.