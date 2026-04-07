Il Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana ha organizzato un evento speciale che si terrà Sabato 11 Aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.30 circa presso il Santuario San Ruggero, a Canne della Battaglia.

Il pomeriggio si aprirà con un momento di accoglienza ed il saluto della presidente diocesana AC Maria Lanotte. A seguire ci sarà la testimonianza di Pino Ricatti e Nunzio Bruno, rispettivamente presidente e socio della Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione BAT. Successivamente si terrà la catechesi sul brano del Vangelo di Giovanni, 20,19-31 e la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Pavone, assistente diocesano unitario di AC.

Alle ore 19.00 si svolgerà «un prezioso momento di agape fraterna con gli amici dell’UICI – si legge in una comunicazione a firma di mons. Giuseppe Pavone, Assistente unitario dell’Azione Cattolica Maria Lanotte, Presidente diocesana di AC Angela Macchia e Giuseppe Cacamo, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC L’Équipe diocesana di Azione Cattolica – di sperimentare una comunione che non passa solo attraverso gli occhi, ma dall’incontro autentico con l’altro che attraversa la soglia del cuore e sceglie di abitarlo. La serata terminerà con i saluti dei vicepresidenti Adulti Angela Macchia e Giuseppe Cacamo. L’appuntamento è rivolto ai responsabili parrocchiali e diocesani, agli animatori, agli educatori, agli adulti, ai giovani e a tutti gli amici interessati alla tematica».