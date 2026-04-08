La comunità ecclesiale di Barletta si prepara a vivere un momento di intensa preghiera e memoria nel segno della gratitudine e della testimonianza cristiana. In occasione del 70° anniversario della morte del Venerabile Monsignor Angelo Raffaele Dimiccoli, è stata organizzata una solenne concelebrazione eucaristica che riunirà fedeli, sacerdoti e autorità religiose.

L’appuntamento è fissato per il 9 aprile 2026 alle ore 19.00 presso la parrocchia e oratorio San Filippo Neri, luogo particolarmente significativo per la vita spirituale della città. La celebrazione sarà presieduta da mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, che guiderà l’assemblea in un momento di raccoglimento e riflessione sull’eredità spirituale lasciata dal Venerabile Dimiccoli.

La figura di Monsignor Dimiccoli continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità locale, grazie alla sua dedizione pastorale e alla testimonianza di fede vissuta con profondità e coerenza evangelica. L’anniversario della sua scomparsa diventa così occasione per riscoprirne il messaggio e rinnovare l’impegno cristiano nel quotidiano.

La celebrazione eucaristica si inserisce in un più ampio cammino di valorizzazione della memoria storica e spirituale della Chiesa locale, invitando tutti i fedeli a partecipare a questo significativo momento di comunione ecclesiale.