Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Asl Bt, diretto dal dott. Gianfranco Mansi, promuove una giornata di informazione e sensibilizzazione rivolta all’intera comunità.

L’Open Day dal titolo “Fai il tuo gioco”, si terrà giovedì 9 aprile, dalle ore 09:30 alle 13:30, in Piazza Aldo Moro a Barletta. L’evento coinvolgerà cittadini, studenti delle scuole di primo e secondo grado, docenti, forze dell’ordine, enti pubblici e parrocchie del territorio. L’obiettivo è promuovere una prevenzione universale, fornendo strumenti informativi sui rischi connessi non solo al gioco d’azzardo patologico, ma anche alle sempre più diffuse dipendenze digitali, fenomeno in forte crescita soprattutto tra i più giovani.

Durante la mattinata, studenti e insegnanti saranno protagonisti di attività esperienziali e laboratoriali, curate dallo staff del Servizio G.A.P, pensate per stimolare consapevolezza, senso critico e comportamenti responsabili.

La giornata si inserisce nel più ampio impegno del Dipartimento nel contrasto alle dipendenze patologiche e nella promozione del benessere individuale e collettivo.

“Questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale di apertura alla comunità e di confronto diretto con i cittadini, in particolare con i più giovani”, dichiara il direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche della Asl Bt, dott. Gianfranco Mansi.

“La prevenzione – prosegue Mansi – passa attraverso l’informazione, ma soprattutto attraverso il coinvolgimento attivo: parlare di gioco d’azzardo e di dipendenze digitali oggi significa affrontare una delle principali sfide educative e sanitarie del nostro tempo”.