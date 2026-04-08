Un altro passo in avanti verso la transizione digitale e la semplificazione amministrativa al Comune di Barletta. È quello compiuto con il nuovo portale dedicato alle richieste ed al rilascio telematico del CDU, il Certificato di Destinazione Urbanistica.

Il servizio è stato presentato questa mattina nella sala conferenze “Antonio Bernardini” a Palazzo San Domenico. Permetterà a cittadini e professionisti di ottenere il documento senza passare dagli uffici comunali, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

Il nuovo portale, attivo H24, snellisce le procedure burocratiche, rendendo la vita più facile agli utenti, e instaurando un rapporto più diretto, trasparente e veloce tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Il servizio.