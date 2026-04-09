Paura questa mattina sulla statale 16 bis, a Barletta, dove un distributore di benzina in zona Sud è stato preso di mira da un gruppo di banditi. Secondo quanto ricostruito i criminali erano armati, incappucciati e avrebbero utilizzato dell’esplosivo nel tentativo di aprire la cassaforte principale. La deflagrazione, tuttavia, non avrebbe sortito l’effetto sperato. I banditi sarebbero riusciti a portare via qualche centinaio di euro contenuto in altre casse e poi a fuggire a bordo di auto di grossa cilindrata, le stesse con cui erano giunti sul posto. L’esplosione non ha causato feriti. Illesi sia il titolare dell’attività che i dipendenti. Non è chiaro in quanti abbiano agito. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Barletta che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti.

Lo stesso distributore di benzina in passato è stato già colpito dai malviventi: era il 7 ottobre del 2024 quando un gruppo di criminali si fece consegnare dal titolare l’incasso di un’intera settimana. Una rapina fruttata circa 70mila euro. Poco più di un anno fa, il 23 gennaio 2025, due uomini aggredirono e minacciarono con un fucile i dipendenti di un altro distributore di carburante, nella zona Patalini di Barletta, a ridosso della SS 16 bis, sottraendo loro il denaro che avevano. Un’azione di 30 secondi prima della fuga con un’auto guidata da un terzo complice.