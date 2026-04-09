“Il dono di Giorgia” è un racconto postumo della compianta Mariagrazia Vitobello, fondatrice del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, venuta a mancare il 28 Agosto 2025, che narra la storia di Giorgia, una giovane di 23 anni di Barletta, scomparsa improvvisamente a causa di una leucemia mieloide acuta. La comunità si era mobilitata prontamente quando le strutture ospedaliere avevano segnalato una grave emergenza di sangue. Il Sindaco di Barletta, Cosimo Damiano Cannito, aveva lanciato un appello accorato, invitando chi poteva a donare sangue, specialmente del gruppo 0+, presso il Centro di raccolta del “Mons. Dimiccoli” di Barletta.

Nonostante la straordinaria gara di solidarietà e il cuore generoso dei cittadini che hanno risposto all’appello, Giorgia non ce l’ha fatta. La sua perdita ha lasciato un vuoto immenso nella comunità.

«Nel ricordo di Giorgia, ci auguriamo che si possa continuare a donare affinché tutti coloro che necessitano di trasfusioni di sangue possano continuare a riceverlo. Il ricavato della vendita di un bellissimo libro illustrato sul valore della donazione di sangue verrà destinato all’AVIS sezione di Barletta». Questa l’idea che aveva spinto Mariagrazia Vitobello nel tradurre in parole una pagina di vita profonda e toccante per trasformarla in un esempio luminoso di umanità e amore. Purtroppo, il destino avverso le ha impedito di vederlo pubblicato.

Come Centro Studi “Barletta in Rosa” che rappresento abbiamo scelto di portarlo in stampa con rispetto, perché fosse onorato il suo lavoro e perché il loro ricordo continuasse a vivere. Il libro “Il dono di Giorgia” edito dalla casa editrice ROTAS, nato dall’idea di Mariagrazia Vitobello e illustrato magistralmente dalla Docente di Arte Antonella Palmitessa, sarà presentato alla cittadinanza sabato 18 Aprile 2026 alle ore 18:15 presso la Chiesa di San Michele in via Cialdini n. 58. L’evento è organizzato dal Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S” in collaborazione con l’AVIS sezione di Barletta.

Alla serata interverranno:

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale

Pierdomenico Carone – Presidente AVIS Barletta, Direttore SC di Anestesia – P.O. di Manfredonia

Concetta Corvasce – Dirigente scolastico IC “D’Azeglio-De Nittis” Barletta

Leonardo Santo – Consigliere regionale AVIS Puglia, Direttore UOSD di Reumatologia P.O. “Mons. Dimiccoli” – Barletta

Emilio Maria Serlenga – Direttore UOC di Medicina Trasfusionale P.O. “Mons. Dimiccoli” – Barletta

Carmela Peschechera, Filomena Ferrigno, Giustina Massini – Referenti AIL BAT

Angela Daloiso, Ruggiero Pinto – Voci narranti

Modererà Lucrezia Gloria Dell’Ernia, Presidente del Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”.