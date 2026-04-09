Comprendere i pericoli della dipendenza dal gioco d’azzardo e dall’uso eccessivo dei dispositivi digitali, attraverso giochi e quiz interattivi. Circa 270 studenti di Barletta sono stati protagonisti dell’iniziativa “Fai il tuo gioco”, promossa dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’Asl Bt in piazza Aldo Moro. Presenti ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori. La prevenzione dal gioco d’azzardo patologico e dall’uso sconsiderato di telefonici e strumenti digitali parte da loro. Per il dipartimento si tratta dell’ottavo anno di attività.

Gruppi di auto mutuo aiuto, corsi con i gestori delle sale gioco in collaborazione con la Questura BAT, assistenza legale per chi si indebita a causa del gioco d’azzardo. Sono tante le attività messe in campo dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche.

Accedere ai servizi è molto semplice. Le porte sono sempre aperte, gratuitamente. Chiedere aiuto non significa “perdere”, come accade nel gioco.

Il servizio.