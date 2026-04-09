«Prosegue l’iter parlamentare della mia proposta di legge che prevede un’aggravante per il furto di autoveicoli». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, primo firmatario del ddl contro i furti d’auto.

«Parliamo di un fenomeno criminale in costante aumento, che in alcune regioni, come la Puglia, è una vera e propria emergenza. Da qui, la previsione non solo di un inasprimento delle pene ma anche di nuovi strumenti investigativi e della confisca dei beni dei ricettatori. Misure su cui stiamo registrando apprezzamento da più parti, da ultimo nell’audizione di oggi in Commissione del co-direttore generale ANIA, Guidoni. D’altra parte questo provvedimento ha un valore economico evidente: da un lato sostiene il comparto assicurativo, composto da imprese e lavoratori, e dall’altro tutela i cittadini che, nelle zone maggiormente colpite, sono costretti a pagare premi assicurativi molto alti».