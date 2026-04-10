Pubblichiamo la nota stampa firmata da Andrea Ferri e Tonia Spina (FdI) a margine dei festeggiamenti per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato svolti a Canosa:

«La Polizia di Stato rappresenta un presidio essenziale di legalità e sicurezza per le nostre comunità. Ogni giorno, con competenza, dedizione e spirito di servizio, le donne e gli uomini in divisa garantiscono la tutela dei cittadini e il rispetto dei valori democratici.

Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine, con particolare riferimento all’impegno delle strutture territoriali che operano con costanza al fianco delle istituzioni e dei cittadini. I risultati raggiunti nella nostra provincia testimoniano l’efficacia di un’azione coordinata e di una presenza capillare, fondamentali per contrastare fenomeni di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza.

Il nostro plauso va a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ai quali rinnoviamo gratitudine e sostegno per il prezioso servizio reso al Paese, auspicando che possano proseguire il loro operato con le risorse e l’attenzione che meritano».