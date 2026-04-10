In occasione degli incontri di calcio “A.S.D. Barletta 1922 – Città di Fasano”, in programma alle ore 15.30,“U.C. Bisceglie – F.C. Brindisi Calcio”, in programma alle ore 14.00, e “Soccer Trani -Molfetta Calcio” in programma alle ore 16.00, che si disputeranno domenica 12 aprile, rispettivamente presso gli stadi comunali “Cosimo Puttilli” di Barletta, “G. Ventura” di Bisceglie e “N. Lapi” di Trani, il Prefetto di Barletta- Andria-Trani, Flavia Anania, in conformità alle valutazioni espresse dalle Forze di Polizia, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brindisi e nella città di Molfetta.

I provvedimenti sono stati adottati al fine di prevenire possibili turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, scongiurare situazioni di rischio per l’incolumità dei cittadini e assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive in condizioni di massima sicurezza.