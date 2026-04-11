Nella elezione delle Rsu, rappresentanze sindacali unitarie, che si è svolta nei giorni scorsi alla Messina Energia, i lavoratori dell’azienda di Barletta hanno rinnovato la fiducia verso la Cgil riconfermando il rappresentante della Fiom, Francesco Borraccino, che dopo tre anni dalla prima elezione si è ricandidato ed è stato nuovamente eletto. Si tratta di una conferma rispetto a quanto accaduto nella tornata precedente. L’importanza dalle Rsu risiede nel compito stessa che spetta alle rappresentanze, ovvero quello di contrattare accordi aziendali, tutelare i diritti dei colleghi e vigilare sulla corretta applicazione del CCNL di categoria.

“Siamo felici perché la conferma di Francesco Borraccino alla Messina è un risultato che ci gratifica ma al contempo ci sprona d’ora in poi a fare anche meglio così da crescere ulteriormente alle prossime elezioni e, perché no, avere anche più componenti della Fiom nelle Rsu nell’azienda di Barletta. Intanto, la rielezione di Borraccino testimonia il fatto che Francesco in questi anni è diventato punto di riferimento per i suoi colleghi. A lui i migliori auguri di buon lavoro da parte della categoria che rappresentiamo e siamo certi che insieme continueremo a portare avanti la nostra mission, cioè tentare di migliorare le condizioni lavorative degli addetti. Francesco continuerà il lavoro cominciato e con lo stesso slancio sappiamo già che affronterà le nuove importanti sfide che lo attendono in azienda e che, più in generale, coinvolgeranno la categoria dei metalmeccanici nel prossimo futuro”, commenta Pietro Laboragine della Fiom Cgil Bat.