Non ce l’ha fatta il 16enne coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Barletta. I medici del Policlinico di Bari hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane, le cui condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il corpo è attualmente mantenuto in vita attraverso supporti artificiali per consentire l’eventuale procedura di donazione degli organi, nel rispetto delle volontà della famiglia.

Un sabato di profonda angoscia ha dunque avvolto la comunità barlettana. Il giovane di soli 16 anni è sin da subito stato trasferito nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. l ragazzo è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri in via Manzoni, all’altezza dell’incrocio con via Leopardi. Secondo le prime ricostruzioni, il 16enne viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 17 anni.

Il sinistro sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso di una bicicletta elettrica. Per cause che sono ancora oggetto di accertamento da parte degli inquirenti, il conducente dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo. La corsa è terminata con un impatto estremamente violento contro un’auto parcheggiata lungo il bordo della carreggiata. Le condizioni del 16enne sono apparse subito critiche ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Il giovane ha riportato traumi profondi alla scatola cranica e ai polmoni, oltre a diverse fratture scomposte su tutto il corpo. Dopo le prime cure d’urgenza prestate in strada, è stato disposto il trasferimento immediato verso il capoluogo barese.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per eseguire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica. Restano ancora diversi punti da chiarire, tra cui la velocità a cui procedeva lo scooter e le precise responsabilità che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.