“A nome mio e dell’Amministrazione Comunale e desidero esprimere la più ferma e sentita solidarietà al Presidente della Provincia per il grave atto subìto. L’incendio dell’autovettura non rappresenta soltanto un attacco alla persona e alla sfera privata di un rappresentante delle istituzioni, ma costituisce una ferita profonda per il senso civico delle nostre comunità.

Confidiamo con assoluta certezza nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, affinché i responsabili di questo vile gesto vengano presto individuati e assicurati alla giustizia.” Così il primo cittadino di Barletta, Mino Cannito.