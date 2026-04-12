Si è concluso con grande partecipazione il percorso “Allenare la felicità a scuola”, realizzato presso il plesso “S. Domenico Savio” e rivolto agli alunni delle classi 1^A e 1^B della scuola primaria.

Il progetto, curato dall’insegnante Mariella Rinaldi in collaborazione con la docente di classe Dora Lombardi, ha rappresentato un’importante esperienza educativa, finalizzata allo sviluppo del benessere emotivo e relazionale dei bambini.

Gli incontri conclusivi hanno visto il coinvolgimento diretto delle famiglie: in entrambe le classi, i bambini hanno guidato i propri genitori in attività di respirazione, ascolto e consapevolezza emotiva, trasformando l’aula in un ambiente di condivisione autentica e partecipata.

Attraverso giochi simbolici, esercizi di yoga e momenti di riflessione, gli alunni hanno sperimentato strategie utili per riconoscere, accogliere e gestire le emozioni, anche quelle più complesse. Un percorso fondato su principi educativi fondamentali come il non-giudizio e la valorizzazione dell’errore come opportunità di crescita.

Come evidenziato dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Gabriella Catacchio, iniziative di questo tipo sono essenziali per la crescita integrale degli alunni, poiché favoriscono un apprendimento più sereno e promuovono relazioni positive all’interno della comunità scolastica.

“Allenare la felicità” significa fornire ai bambini strumenti concreti per affrontare la realtà con maggiore equilibrio, fiducia e consapevolezza.

L’iniziativa si inserisce in una visione di scuola sempre più attenta non solo agli apprendimenti disciplinari, ma anche allo sviluppo personale ed emotivo degli studenti, rafforzando al contempo l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.