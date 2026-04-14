L’Amministrazione Comunale di Barletta comunica che, con apposita ordinanza, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 14 aprile 2026, in occasione della cerimonia funebre del giovane Pasquale Pinto, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale.

Una perdita che ha profondamente colpito e commosso l’intera comunità cittadina. L’Amministrazione, interpretando il sentimento unanime di dolore e sgomento, intende esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia, anche in considerazione del gesto di straordinaria generosità rappresentato dalla donazione degli organi .

Nel corso della giornata di lutto: