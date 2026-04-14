Bar.S.A. S.p.A. rende noto di aver identificato un cittadino responsabile dell’abbandono di rifiuti nei pressi di una campana del vetro in città. L’episodio è stato documentato dagli ispettori ambientali dell’azienda e configura una violazione delle norme vigenti in materia di corretto conferimento dei rifiuti, che nei casi previsti può integrare il reato di abbandono di rifiuti. L’identificazione del responsabile è avvenuta attraverso ulteriori accertamenti svolti dagli ispettori, nel rispetto della normativa sulla privacy.

«Episodi come questo sono inaccettabili e ledono il senso civico e il decoro della città», ha dichiarato la presidente di Bar.S.A., l’avvocato Alessia De Finis. «Il rispetto delle regole non è un’opzione, ma un dovere nei confronti dell’intera comunità. Continueremo a svolgere controlli e ad adottare ogni misura utile per contrastare comportamenti illeciti, ma è fondamentale la collaborazione dei cittadini».

Bar.S.A. rinnova l’invito alla cittadinanza a conferire correttamente i rifiuti utilizzando i servizi messi a disposizione, evitando comportamenti che danneggiano l’ambiente e che comportano sanzioni.