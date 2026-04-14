«I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Barletta Andria Trani consegnano un segnale politico chiaro: il centrodestra è la coalizione di riferimento del nostro territorio, ottenendo la maggioranza relativa dei seggi». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, commentando l’esito elettorale provinciale.

«Esprimo, quindi, grande soddisfazione per l’affermazione della lista Centrodestra, che conquista sei seggi su dodici. È un risultato che premia la nostra coerenza e il radicamento tra gli amministratori locali dei dieci comuni della nostra provincia. In particolare, voglio sottolineare l’ottimo risultato di Forza Italia, che elegge quali due rappresentanti Lino Di Noia, di Spinazzola, e Giorgia Preziosa di Bisceglie, a cui vanno i miei auguri di buon lavoro. Ringrazio anche il coordinatore provinciale Marcello Lanotte per il lavoro svolto nella definizione della lista e tutti i consiglieri comunali che hanno sostenuto col proprio voto la proposta di Forza Italia e del centrodestra. Continueremo a lavorare per dare risposte concrete ai temi dello sviluppo, delle infrastrutture e della sicurezza nel nostro territorio».