Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’avv. Anna Campese della segreteria cittadina di Azione Barletta:

«Siamo ormai entrati nell’ultimo anno di questa consiliatura e, rispetto ai proclami e alle promesse fatte in campagna elettorale, l’Amministrazione Cannito è come la classica montagna che ha partorito il topolino. La nostra città è alla mercè di una maggioranza svogliata e insipiente ed un’opposizione inconsistente e a tratti complice di chi è incapace di avere una chiara visione di sviluppo e ha come unico scopo quello di mantenere piccole o grandi posizioni di potere.

Barletta è afflitta da problemi che sono ormai diventati endemici. Manca tuttora lo strumento principe di programmazione urbanistica, che dovrebbe fissare le scelte strategiche per il futuro della nostra città e che coinvolgono tutta la popolazione. Manca il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed in compenso la città annega nel traffico, in assenza di un trasporto pubblico urbano adeguato. Non esiste il tanto decantato Distretto Urbano del Commercio, e intanto continuano a chiudere i negozi di prossimità, con grande sofferenza dell’economia cittadina e delle famiglie più vulnerabili. Non è stata ancora cercata una soluzione adeguata che punti alla tutela dell’ambiente e della salute soprattutto in relazione alla delocalizzazione delle aziende insalubri. È totalmente assente una visione strategica per far diventare Barletta un attrattore turistico e culturale.

Noi di Azione siamo pronti per guidare da protagonisti il cambiamento e la rinascita della nostra città e della nostra provincia, a partire dalle prossime elezioni comunali di Andria e Trani, dove saremo presenti con le nostre migliori esperienze e professionalità. Il nostro partito è in continua espansione su tutto il territorio regionale e Barletta non fa eccezione alla fiducia che in tanti stanno dimostrando di avere nel nostro progetto. Ci presenteremo alle elezioni comunali del 2027 e tutto il gruppo dirigente sarà candidato in Consiglio comunale. Ci sentiranno arrivare, perché con serietà e senso di responsabilità vogliamo mettere a disposizione di tutti i cittadini il nostro impegno personale per far si che Barletta compia finalmente il salto di qualità per diventare una città moderna, sostenibile e punto di riferimento per tutta la nostra regione».