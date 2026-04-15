Questa mattina, proprio di fronte all’ingresso aziendale, ha fatto tappa l’autoemoteca mobile dell’AVIS, offrendo a dipendenti e operatori la possibilità di aderire a una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa, a conferma del forte senso civico e della sensibilità sociale che contraddistinguono il personale aziendale.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i dipendenti e operatori che, con generosità e spirito di solidarietà, hanno scelto di partecipare a questa importante iniziativa», ha dichiarato la presidente del CdA di Bar.S.A. S.p.A., avv. Alessia De Finis. «Un gesto concreto che testimonia, ancora una volta, quanto Bar.S.A. sia profondamente radicata nei valori della comunità».

Nel corso della mattinata, la presidente De Finis ha inoltre ricevuto dal presidente di Barletta Sportiva, Enzo Cascella, una medaglia e una targa in segno di riconoscimento per le numerose e proficue collaborazioni instaurate nel tempo. Un rapporto sinergico che ha visto Bar.S.A. impegnata in diverse occasioni, in particolare a supporto degli eventi sportivi e nelle attività connesse alla pulizia e al decoro urbano.

Il riconoscimento – consegnato alla presenza del sindaco di Barletta Cosimo Cannito – rappresenta una simbolica ma tangibile testimonianza dell’impegno dell’azienda nel promuovere e sostenere iniziative che contribuiscono alla crescita della città.