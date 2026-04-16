Tragedia sfiorata sulla SS93 in direzione Barletta, all’altezza dell’uscita per Montaltino, dove intorno ieri sera alle 20:30 si è verificato un incidente stradale. Una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro il guardrail per poi ribaltarsi, rimanendo completamente distrutta. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori e trasportato all’ospedale di Andria. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.