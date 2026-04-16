In tre fanno mezzo Barletta. Non è un modo di dire ma un conteggio matematico: Riccardo Lattanzio, Giancarlo Malcore e Mateus Da Silva hanno firmato in tre 24 dei 48 gol segnati biancorossi in un campionato che la squadra di Massimo Paci sta conducendo in vetta, con un vantaggio rassicurante sul secondo posto occupato dal Martina: cinque punti a tre turni dal termine della regular season. Otto gol a testa a referto, una statistica alla quale l’attaccante brasiliano abbina anche 10 assist, l’ultimo per Lattanzio in occasione dell’1-0 sul Fasano.

E pensare che c’è stato un momento nella stagione in cui le strade di Da Silva e del Barletta hanno rischiato di separarsi: occorre riavvolgere il nastro a gennaio, dopo il derby pareggiato ad Andria con la Fidelis. Il feeling tra il 28enne e Pizzulli non era sbocciato. Poi il cambio di guida tecnica e l’arrivo in panchina di Massimo Paci hanno prodotto una scossa con frutti tangibili.

Domenica primo match ball in chiave promozione per il Barletta: una vittoria sul campo dell’Heraclea – derby che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social, trasferta di Foggia vietata per i tifosi biancorossi – abbinata al mancato successo del Martina nel derby di Fasano varrebbe la Serie C, dimensione assente nella Città della Disfida dal 2015. E tra i cavalieri in copertina ci sono di diritto Lattanzio, Malcore e Da Silva.

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