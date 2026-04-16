La Polizia di Stato della BAT ha fatto tappa, nella mattinata odierna, presso l’Istituto Professionale “Archimede” di Barletta, dove il Commissario Capo dr. Giovanni Maria Di Candia, Dirigente della Sezione Polizia Stradale B.A.T., ed il personale specializzato hanno incontrato gli studenti nell’ambito del “Progetto Icaro”, rivolto alla diffusione della cultura della sicurezza stradale tra le giovani generazioni. L’iniziativa mira a sviluppare una maggiore consapevolezza, ponendo l’attenzione sul valore della prudenza come scelta responsabile verso sé stessi e verso gli altri.

L’incontro ha assunto un significato particolarmente intenso per la comunità scolastica, ancora segnata dal recente e tragico decesso di uno studente a seguito di un incidente stradale. Proprio per testimoniare la vicinanza dell’Istituzione al dolore della scuola e delle famiglie, ha voluto essere presente il Questore della provincia di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, che si è intrattenuto a lungo con i ragazzi, richiamando il valore della consapevolezza e dell’amore per la vita.

Attraverso un linguaggio diretto e l’analisi di esperienze concrete, gli operatori della Polizia Stradale hanno guidato gli studenti in una riflessione sui principali fattori di rischio, quali la distrazione, l’eccesso di velocità e l’alterazione delle capacità percettive. Il Progetto Icaro mira, infatti, a superare il senso di invulnerabilità tipico della giovane età, promuovendo un approccio più consapevole e responsabile alla guida.

La presenza del Questore ha voluto ribadire come la sicurezza prenda forma, innanzitutto, nei contesti educativi, attraverso il dialogo e la prevenzione. In tale prospettiva, la Polizia di Stato continuerà a investire in iniziative di prossimità, nella convinzione che ogni giovane reso consapevole rappresenti un passo concreto verso la tutela della vita sulle nostre strade.