«Il Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto non gode della fiducia politica dei Sindaci e dei sei consiglieri provinciali del centrodestra eletti domenica scorsa. In tale contesto, la convocazione presso la Provincia non può essere ricondotta a un ordinario passaggio istituzionale. Per queste ragioni, i Sindaci e i consiglieri provinciali del centrodestra hanno assunto una posizione chiara e condivisa, decidendo di non partecipare all’incontro convocato dal Presidente Lodispoto». A dichiararlo sono i Segretari Provinciali, i Consiglieri neoeletti ed i Sindaci del centrodestra della Provincia Barletta-Andria-Trani.

«Si tratta di una scelta che si colloca nel perimetro della coerenza politica e del rispetto delle dinamiche istituzionali emerse all’esito della recente consultazione elettorale. Contestualmente, è stata formalmente avanzata richiesta di accesso a tutta la documentazione contabile e programmatoria dell’Ente, a partire dal bilancio, al fine di acquisire un quadro completo e puntuale dello stato dei conti, delle procedure in corso e degli impegni assunti; sarà avviata una verifica puntuale sulle principali aree di intervento, con particolare riferimento alla programmazione, allo stato dei lavori pubblici, all’organizzazione interna e alle priorità strategiche. Il nostro esclusivo obiettivo è quello di garantire a tutti i cittadini del nostro territorio che la Provincia funzioni, garantendo efficienza, efficacia e trasparenza nell’esclusivo interesse dei cittadini del territorio».