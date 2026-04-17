Con ordinanza sindacale è stato disposto lo svolgimento del mercato settimanale e dei mercati rionali nella giornata di sabato 25 aprile 2026, festa della Liberazione, osservando le modalità e i consueti orari. Il provvedimento, accogliendo la proposte presentate all’Amministrazione comunale dalle Associazioni di categoria, consentirà agli operatori

commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio di incentivare le attività economiche garantendo al tempo stesso un servizio utile ai consumatori.