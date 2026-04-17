Pubblichiamo la nota stampa di Legambiente Barletta e “Comitato No Discarica” che hanno indetto una conferenza stampa contro l’ampliamento della discarica di San Procopio per sabato 18 aprile, alle ore 10, presso il Palazzo di Città:

«Dopo il via libera rilasciato dalla Provincia Bat all’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località San Procopio, continua il percorso per impedire questo ennesimo scempio in un territorio già gravato da numerose emergenze ambientali. Un primo importante risultato è stato ottenuto lo scorso 24 marzo con il voto del consiglio comunale che attiva la procedura di opposizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo percorso di opposizione continua con altre iniziative che, come movimenti e associazioni, abbiamo deciso di intraprendere per provare a ribaltare la decisione della Provincia Bat. Per questo motivo abbiamo indetto per sabato 18 aprile alle ore 10 presso il Palazzo di città, una conferenza stampa durante la quale potremo esporre il documento che abbiamo depositato presso la Procura della Repubblica, mirato ad impedire che la città di Barletta si trasformi in un polo di rifiuti.

Alla conferenza stampa sono invitate tutte le forze politiche che in Consiglio Comunale hanno assunto una posizione chiara contro l’ampliamento. La battaglia contro la discarica investe ed interessa l’intera comunità».