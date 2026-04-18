Tremilanovecentonovantotto giorni. Tanti ne son trascorsi dall’ultima volta del Barletta in campo in Serie C: 9 maggio 2015, ko per 3-0 sul campo dell’Ischia prima di sparire in estate ponendo fine alla sciagurata era Perpignano. Nel mezzo undici anni, otto dei quali passati in Eccellenza e tre in Serie D. Domani allo Zaccheria di Foggia con l’Heraclea c’è il primo match ball di stagione per il gruppo di Massimo Paci: tre punti abbinati a un mancato successo del Martina, oggi secondo a -5, a Fasano aprirebbero le porte al ritorno tra i professionisti. Nessuna fretta di festeggiare, la garanzia dell’allenatore.

Allo Zaccheria non ci saranno tifosi biancorossi sugli spalti: trasferta vietata dalla Prefettura. In tantissimi saranno così incollati allo schermo per seguire la diretta tv e social del match garantita da Telesveva, che come fatto per tutte le trasferte stagionali del Barletta trasmetterà in diretta la partita.

Capitolo formazione: sul campo ci saranno di fronte due squadre separate da 29 punti e con rendimenti agli antipodi tra casa (l’Heraclea) e trasferta (il Barletta). Nel team di Candela è out Montuori per squalifica mentre i biancorossi ritrovano Ragone dopo il turno di stop. Diversi i ballottaggi per Paci, su tutti quello tra Lattanzio e Malcore – rientrato con una doppietta epica al Fasano – in attacco.