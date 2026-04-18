Prosegue la battaglia di associazioni e movimenti contro il via libera rilasciato dalla Provincia Bat all’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località San Procopio, nel territorio di Barletta. Legambiente e il Comitato No Discarica hanno presentato in sala giunta l’esposto depositato in Procura in cui vengono evidenziate diverse anomalie che emergerebbero dall’iter istruttorio. C’è soprattutto la volontà di comprendere perché sia stato recepito come favorevole il parere espresso dall’Arpa quando la stessa Agenzia ha precisato in una nota inviata alla Provincia di averne rilasciato uno contrario.

Contro l’ampliamento della discarica di San Procopio si è costituito un fronte comune che vede associazioni e comitati affiancati dall’amministrazione e dall’intero consiglio comunale.

Il neo consigliere provinciale Vincenzo Todisco ha promesso che promuoverà un ordine del giorno sulla vicenda. L’amministrazione comunale, dal canto suo, continuerà a ribadire la propria contrarietà all’ampliamento della discarica avviando la procedura di opposizione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentando un ricorso al Tar