Partirà ufficialmente lunedì 20 aprile il ciclo di assemblee sindacali territoriali organizzate da ANIEF per il personale scolastico della provincia di Barletta-Andria-Trani. Gli incontri, che vedranno come relatore principale Cesare Antifora (ANIEF Bari-BAT), sono focalizzati sul delicato tema del rinnovo del CCNL 2025-27. Il tour informativo toccherà i principali centri della provincia per permettere a docenti, educatori e personale ATA di confrontarsi sulle nuove sfide del settore.

Il calendario degli appuntamenti prevede: – 20 aprile: Andria (I.C. “Jannuzzi-Mons. Di Donna”) – 21 aprile: Barletta (ITET Cassandro-Fermi-Nervi) – 22 aprile: Bisceglie (Liceo “Leonardo Da Vinci”) – 23 aprile: Margherita di Savoia e Trinitapoli (I.C. “Giovanni XXIII-Pascoli”) – 24 aprile: Trani (I.C. “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Ann.”) Tutte le assemblee si svolgeranno nella fascia oraria 12:00 – 14:00. Oltre ad Antifora, interverranno il Presidente Regionale ANIEF Puglia, Pasquale Spinelli, e il Presidente Nazionale Marcello Pacifico. I temi al centro del dibattito Al centro della discussione non ci saranno solo gli aumenti salariali e gli arretrati legati al nuovo contratto, ma anche questioni cruciali come le pensioni, la mobilità, il reclutamento e la campagna di screening #nonuneurodimeno. Si ricorda che l’assemblea è rivolta a tutto il personale della scuola (a tempo determinato e indeterminato) e che i partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai sensi della normativa vigente.