«Oggi Barletta non festeggia solo una promozione: festeggia un ritorno, un riscatto, un orgoglio ritrovato». Lo scrive in una nota sui social Mino Cannito, sindaco di Barletta, a seguito della vittoria del campionato di Serie D della squadra biancorossa.
«Il Barletta torna dove merita, dopo anni difficili, grazie a una squadra che non ha mai smesso di crederci, a una società determinata e a una tifoseria che è sempre stata il cuore pulsante di questi colori.
Questa vittoria è della città intera.
Di chi c’era sempre.
Di chi ha sofferto.
Di chi oggi può finalmente tornare a sognare.
Il calcio, quando è vissuto così, diventa identità, appartenenza, comunità.
E Barletta oggi dimostra di essere tutto questo.
Complimenti al presidente, ai dirigenti, al mister, alla squadra, allo staff, a tutti i collaboratori e a tutti i tifosi: avete scritto una pagina bellissima della nostra storia.
Avanti Barletta. Sempre».