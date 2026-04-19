«Oggi è un giorno di festa straordinario per tutta la nostra comunità. Il ritorno del Barletta 1922, dopo 11 anni, in una categoria professionistica come la Lega Pro – Serie C è sia un successo sportivo che la vittoria di una città intera che non ha mai smesso di crederci, neanche nei momenti più bui». Il senatore di Forza Italia Dario Damiani commenta con la grande emozione del tifoso l’esito dell’incontro di calcio Heraclea-Barletta 1922 che sancisce oggi, domenica 19 aprile, l’ufficialità della promozione del club biancorosso nel calcio professionistico.

«Voglio rivolgere il mio plauso più sentito alla società, allo staff tecnico, a tutti i calciatori che hanno onorato la maglia e al presidente Arturo Romano che, arrivato qui a Barletta, ha saputo costruire un gruppo affiatato e vincente. Un ringraziamento speciale ai tifosi biancorossi, che hanno accompagnato questa rinascita con il loro calore incessante, dentro e fuori le mura del Puttilli. Con il Barletta abbiamo tutti gioito e sofferto, accanto alla squadra negli anni degli splendidi successi della Serie B ma anche nei momenti oscuri da cui sembrava difficile risalire. Finalmente da oggi la Serie C, – continua il senatore – la categoria che spetta a una piazza con la nostra tradizione, la nostra storia e la nostra forza di volontà; e che, vogliamo crederci, sarà un trampolino di lancio per un progetto sportivo ancora più ambizioso. Oggi festeggiamo, fieri dei nostri colori. Forza Barletta, ancora e sempre!».