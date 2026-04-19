Undici anni dopo, il Barletta è in Serie C. Effetti del 3-1 di Foggia con l’Heraclea, risultato che fa il paio con il ko del Martina a Fasano. Risultato? Pass strappato per il professionismo con due turni di anticipo. Allo Zaccheria la griffe è di Da Silva, con una doppietta, e Dicuonzo, un barlettano doc.

LE FORMAZIONI

Heraclea 3-5-2: in difesa out Lazazzera e Montuori, ci sono Dicorato, Milicevic e Zugaro davanti a Tucci. Davanti il tandem Musy-Mokulu, in regia Schenetti.

Nel Barletta fuori dai giochi Manetta e Bonnin al centro della difesa. Dal primo minuto con Bizzotto c’è Giambuzzi, titolare a tre mesi dall’ultima volta. Davanti si rivede Malcore alla guida del 4-2-3-1: Da Silva alle sue spalle con Malagnino e Laringe.

IL PRIMO TEMPO

6’45’’ HERACLEA Ritmi bassi in avvio, prova a spezzarli Schenetti: il capitano dell’Heraclea riceve il pallone sui 25 metri e calcia. Destro sul fondo di poco;

10’45’’ BARLETTA che risponde andando a un passo dal gol: Malcore servito da Laringe in area, punta Milicevic e lo beffa con un tunnel. Salta poi Tucci e da posizione defilata coglie il palo pieno;

Linee molto strette per l’Heraclea, Barletta che fa fatica a trovare la chiave giusta..

22’ GOL BARLETTA in vantaggio. Cross da destra di Coccia, ribattuta corta della difesa e Da Silva con il destro scherza Schenetti e con il sinistro forte e angolato batte Tucci: 0-1 e nono gol in campionato per il brasiliano;

28’ GOL BARLETTA Cinque minuti e il Barletta fa bis: Laringe a destra, alza la testa e pennella per Da Silva. Tocco beffardo in acrobazia alle spalle di T

30’ BARLETTA Laringe prova poi a mettersi in proprio: stringe e calcia con il mancino, traversa sfiorata;

37’ BARLETTA Prova a iscriversi alla giostra del gol anche Giancarlo Malcore: azione insistita, duello fisico con Milicevic vinto e destro murato da Tucci;

42’ HERACLEA che non riesce a pungere la difesa più solida del campionato, anche per errori in fase di rifinitura. Ben Rahem al cross da destra, tocco pigro e Franco mura

IL SECONDO TEMPO

5’35’’ BARLETTA approccio di secondo tempo simile al primo: Heraclea che prova a scoprirsi ma concede spazi. In uno di questi si infila Schenetti;

6’40’’ GOL HERACLEA Ma a segnare è la squadra di casa: Schenetti al cross dai 30 metri, Musy di testa va più in alto di Giambuzzi e con l’aiuto del palo batte Fernandes. 1-2 e sesto gol in campionato;

10’20’’ HERACLEA che prova a sfruttare l’entusiasmo per il gol: Musy recupera un pallone sui 25 metri e calcia, destro strozzato sul fondo;

10’45’’ SOSTITUZIONE BARLETTA Alma per Laringe

16’ BARLETTA Malcore prova a pungere: chiede e riceve lo scambio con Da Silva, tentativo di scavetto arginato in uscita bassa da Tucci;

17’50’’ SOSTITUZIONE BARLETTA Fuori Malagnino, dentro Dicuonzo;

25’ BARLETTA Vicino al tris con Malcore, che prova a metterci il destro sulla spizzata di Bizzotto dopo la punizione di Franco. Sul fondo, ultima azione della partita di Malcore che poi lascia il posto a Lattanzio;

27’ HERACLEA che replica con la sponda di Mokul

45’ GOL BARLETTA Da Silva fa da sponda per Laattanzio, tacco immaginifico per Dicuonzo che con un destro al volo chiude i giochi. 3-1 e via alla festa biancorossa: 3998 giorni dopo, a Barletta si può tornare a pronunciare al parola Serie C. Un traguardo tagliato nel segno di Massimo Paci, 12 vittorie e un pareggio nella sua gestione. L’Heraclea dovrà sudare ancora per confermare la categoria.